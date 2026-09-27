Названы признаки кашля, при которых нужно идти к врачу

Общество

Названы признаки кашля, при которых нужно идти к врачу
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Осенью многие игнорируют легкое першение в горле и покашливание. Тем не менее они могут стать тревожными сигналами. В областном минздраве рассказали, на что следует обратить внимание.

Так, срочно обратиться к врачу нужно, когда кашель держится дольше 3 недель. В этом случае возникает подозрение на недолеченный бронхит, коклюш или аллергию.

Любые прожилки крови или сгустки ржавого цвета появляются в мокроте как из-за лопнувшего сосуда, так и при серьезных заболеваниях легочной ткани.

Присвист на вдохе или выдохе при «жестком» кашле - признак спазма бронхов. При нем часто появляется и одышка (даже при минимальной нагрузке).

Острая боль внутри при глубоком вдохе сигнализирует о пневмонии или плеврите.

У детей сухой, надсадный кашель, похожий на лай, особенно ночью, - симптом крупа (стенозирующего ларинготрахеита).

Если днем самочувствие почти нормальное, но ночью усиливается потливость, температура 37-37,4 градуса и начинается кашель, - необходимо пройти обследование на туберкулез или хронические инфекции.

Смена характера кашля (с сухого на влажный) и повышение температуры требуют безотлагательной консультации врача: только он может назначить необходимые лекарства. Вирусный кашель антибиотики не лечат, а сироп усугубит положение, блокируя отход мокроты.

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