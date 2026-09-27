Патрулям военной полиции решили расширить полномочия

Общество

Патрулям военной полиции решили расширить полномочия
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В Минобороны подготовили проект приказа, расширяющего полномочия военнослужащих и военной полиции в ЗАТО и закрытых городках. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Он затрагивает вопросы задержания нарушителей особого режима и составления соответствующих протоколов. Такое право, по замыслу, получат командиры воинских частей и их заместители - начальники штабов, командиры взводов военной полиции, начальники и офицеры службы защиты гостайны, дежурные по воинским частям.

Аналогичные полномочия передаются сотрудникам военной полиции всех уровней - от начальников, главных инспекторов и старших офицеров до представителей отдельных подразделений, комендатур и оперативно-тактических формирований.

По действующим нормам право составлять административные протоколы имеют только руководители региональных органов военной полиции, Военной автомобильной инспекции и начальники гарнизонов. Патрули обязаны передавать материалы руководству для официального оформления.

Таким образом, инспекторы и дознаватели станут фиксировать нарушения непосредственно на месте, что позволит быстрее привлекать виновных к ответственности. Общественное обсуждение проекта продлится до 8 октября.

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