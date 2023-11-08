Срыв сроков перекрытия Ново-Терновской спровоцировал затор

08.11.2023 | 09:29

Утром среды, 8 ноября, водители из Пензенского района снова столкнулись с проблемами при въезде в Терновку. Улицу Ново-Терновскую, где переустраивают теплотрассу, опять не открыли вовремя.

Проезд по отрезку между улицами Соборной и Алой оказался недоступен с 0:00 субботы, 4 ноября. Предполагалось, что движение восстановят к 23:00 5-го числа, однако этого не произошло ни 5-го, ни позже.

В региональном минстрое объяснили, что подрядчик не смог вовремя завершить работы из-за плохой погоды, и заверили: дорогу откроют к 21:00 7-го числа.

В первый рабочий день недели на все другие пути, ведущие из Засечного в Терновку, пришлась колоссальная нагрузка. Водители и пассажиры испытали сильнейший стресс.

Некоторые из автомобилистов шли на хитрость: использовали для движения обочины, поля, нарушая ПДД и нередко увязая в грязи. Ситуацию назвали терновским апокалипсисом.

Но и в среду утром лучше не стало. Несмотря на обещания, как минимум до 7:50 проезд по Ново-Терновской, по словам водителей, был недоступен. В Городе Спутнике образовался огромный затор. Позже одну полосу движения открыли, и машины начали вереницей проезжать по свежезакопанному участку дороги.

«Ведутся работы по реконструкции, для транспорта открыта одна полоса движения и организовано светофорное регулирование», - прокомментировали ситуацию в областном минстрое.

Источник фото № 1 и 2 - vk.com/sova_penza.