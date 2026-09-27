Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 28 сентября

28 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +4...+9 градусов, местами вероятен туман.

Днем воздух прогреется до +16...+21. К ночи на вторник похолодает снова до +4...+9.

В течение суток ветер дважды сменит направление: с восточного - на северо-восточное, далее - на северное. Сила потока с 6-11 м/с к вечеру незначительно возрастет - до 7-12 м/с.

В народном календаре 28 сентября - Никита Гусятник. В старину в этот день по поведению гусей строили прогнозы. Если птицы стояли над лужами на одной ноге, поджав вторую, ожидали морозов, а если плескались в воде - тепла