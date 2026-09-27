В Пензе снова перекроют участок улицы Бакунина

Общество

В Пензе снова перекроют участок улицы Бакунина
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В понедельник, 28 сентября, в Пензе с 7:00 до 19:00 снова закроют участок улицы Бакунина от улицы Володарского до улицы Кирова.

В Пензе снова перекроют участок улицы Бакунина

«Эта мера необходима для качественных и оперативных работ по фрезерованию проезжей части», - пояснили в городской администрации.

Водителям придется выстраивать маршруты с учетом объезда по улицам Суворова и Максима Горького.

Потом планируется восстановление 59 колодцев на улице Бакунина, далее - укладка нижнего и верхнего слоев асфальтового покрытия.

По тем же причинам улицу Бакунина перекрывали 21 сентября (от Плеханова до Володарского) и 22-го (от Володарского до Кирова).

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