Ремонт Ново-Терновской и моста на Токарной парализовал микрорайоны

09.11.2023 | 08:45

В четверг, 9 ноября, утро для жителей села Засечного Пензенского района снова началось не с кофе, а с огромной пробки, образовавшейся на дороге в областной центр.

Видео с места событий прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница по имени Гульнара. Появилось оно и в Сети. Судя по записи, затор начинается за несколько километров до въезда в город.

«Такой беспорядок творится на трассе Пенза - Шемышейка. Участок Гидрострой - Засечное. Чтобы на работу доехать без опозданий, нужно выезжать в 6 утра! Что за беспорядок! Обещали за сутки сделать, но, наверно, продлится до 31 декабря! И если бы водители не ехали в три ряда, проехали бы быстрее», - пишет автор.

Главной причиной замедленного движения является реконструкция улицы Ново-Терновской. Проезд обещали открыть 5 ноября, затем срок перенесли на 7-е. Как только началась рабочая неделя, ежедневно в Засечном и самой Терновке образуются гигантские заторы.

8-го числа для движения транспорта открыли одну полосу на Ново-Терновской, а также изменили режим работы светофоров на двух перекрестках в Терновке.

Тем не менее автомобилистам вновь приходится терять время и нервы, стоя в пробке.

«Как первый раз слышат про ремонт! Удивительно», - написал под постом один из комментаторов.

Другой напомнил, что параллельно ремонтируется еще и мост на улице Токарной, который будет закрыт для проезда до 12 ноября.

«Все едут через Ростовскую. Из-за этого Терновка и стоит», - выразил свое мнение пензенец.