В Пензе создадут альтернативу маршруту № 68

13.11.2023 | 15:46

Пензенец Сергей оценил улучшения в транспортном обслуживании жителей областного центра. По его словам, развитие в этой сфере есть.

«105-й троллейбус передвигается всегда заполненным, даже в выходные дни. В микрорайоне Шуист появился большой автобус № 149, ранее здесь ездили только несчастные маршруточки. У меня личные воспоминания - с автобусом № 8, эффектно поднимающимся по улице Карла Маркса. Далее был автобус № 68, но его отменили», - перечислил горожанин на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона поблагодарил Сергея за его положительный отзыв.

«Работа по реформированию системы транспортного обслуживания региона будет продолжена. В новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации предусмотрена альтернатива маршруту № 68: автобус, следующий из микрорайона Тепличный до микрорайона Окружная, работающий в рамках регулируемого тарифа», - написал представитель ведомства.

Какой вместимости будут автобусы № 68, не уточняется.

Сейчас по маршруту ездят микроавтобусы. Он соединяет Тепличный Комбинат и Арбековскую Заставу через Окружную, Кижеватова, Красную, Кирова, Луначарского, проспект Победы, Рахманинова, проспект Строителей.

Ранее сообщалось о планах запустить троллейбусы в Согласие, а также на улицу Окружную. Кроме того, на маршруте № 34, которым пользуются жители улицы Зеленодольской, Тепличного и Веселовки, появятся автобусы среднего класса.