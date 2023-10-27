В пензенский микрорайон Согласие пообещали пустить троллейбус

27.10.2023 | 16:42

На северо-восточной окраине Пензы в перспективе появятся троллейбусы. Об этом говорилось на заседании регионального правительства в пятницу, 27 октября.

Темой обсуждения стала транспортная реформа - точнее, единая маршрутная сеть. При ее создании должны учитываться пожелания граждан.

В частности, троллейбусы появятся там, где их раньше не было, - в Согласии.

Ранее пензенцам пообещали пустить новые троллейбусы в район Окружной. Таким образом будут связаны все крупные микрорайоны города, а также село Засечное Пензенского района (сейчас туда пущен новый маршрут № 105, по которому троллейбус следует из Дальнего Арбекова через Заводской район, центр Пензы, Терновку).

Кроме того, на заседании говорилось о необходимости закрыть транспортную потребность жителей Тепличного, поселков ЗИФ и Заря.

Ранее стало известно, что на маршруте № 34, которым пользуются жители улицы Зеленодольской, микрорайонов Тепличный и Веселовка, будут использоваться автобусы среднего класса. А для обслуживания пассажиров с западной окраины Пензы изменили схему маршрута № 40.