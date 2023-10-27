В Пензе маршрутки на одном из направлений заменят автобусами

27.10.2023 | 15:50

Маршрутки № 34, доезжающие до улицы Зеленодольской в Пензе, планируют заменить автобусами среднего класса.

Такое сообщение появилось на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи в ответ на жалобу горожанина из Веселовки.

«Вас просишь обратить внимание на действительно проблемные районы, а вы, наоборот, еще и сокращаете (я сейчас про проектный план транспортной системы Пензы, где вы убрали маршрут № 43). Микрорайон с населением 20+ тысяч человек должен уезжать на одной маршрутке, которая мало того что ходит фиг пойми как, так еще и маршрут у нее не самый удобный. Ходил раньше 14-й автобус до Пензы-I и всем было хорошо. Но нет, автобусы и троллейбусы будут ходить в Арбеково, там люди живут», - написал пользователь Григорий Шрейнер.

Представитель министерства объяснил мужчине, что «в целях улучшения транспортного обслуживания жителей улицы Зеленодольской в новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации на обслуживании маршрута № 34 планируется задействовать автобусы среднего класса».

Уточняется, что реализация новой маршрутной сети запланирована на 2024 год.