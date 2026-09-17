Бассейн в Заре: рабочие закончили сбор модульной конструкции

Строительство бассейна в Заре идет по плану, констатировал глава Пензы Олег Денисов, побывав на объекте в четверг, 17 сентября. Его возводят на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев.

Модульное сооружение собрано: сначала подготовили железобетонное основание, потом смонтировали каркас и закрыли кровлю.

«В ближайшие 2-3 недели завершим прокладку наружных сетей к зданию. Сейчас подрядчик строит основание для котельной и планирует, что уже в середине ноября можно будет пустить тепло», - написал Олег Денисов в соцсетях.

Одновременно монтируются чаша бассейна (длиной 25 м и шириной 13 м), вентиляционная установка и инженерное оборудование.

Сдать сооружение планируют в декабре.