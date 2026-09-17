Не во всех пензенских маршрутках есть терминалы для оплаты

Не во всех пензенских маршрутках пассажиры могут оплатить проезд в безналичном формате. Это выявили сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в четверг, 17 августа.

Специалисты проконтролировали работу автобусов малого класса № 12 и 44 на улице Светлой и у вокзала на Пензе-I.

«Выявлено по одному факту отсутствия оборудования для принятия платы за проезд пассажиров и провоз багажа по безналичному расчету (банковскими и платежными картами)», - сообщили в ГКУ.

Перевозчикам - индивидуальным предпринимателям направлены требования об уплате штрафов.

В августе аналогичную меру применили к АТП «Фобос». На обслуживаемом им маршруте № 18 обнаружились нарушения расписания движения.