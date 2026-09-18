В Заречном растет число браков и новорожденных детей

В Заречном в 2026 году выросло число браков и новорожденных детей. Информация об этом прозвучала во время прямого эфира главы города Алексея Костина, который состоялся в четверг, 17 сентября, во «ВКонтакте».

За 8 месяцев на свет появились 197 малышей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

159 пар узаконили отношения - прирост составил 11%.

Для сравнения: в Кузнецке за полгода родилось 258 детей - 129 девочек и 129 мальчиков.

Ранее сообщалось, что за первые 2 недели 2026 года в перинатальном центре Заречного на свет появилось 18 малышей. 10 женщин специально приехали на роды в закрытый город.