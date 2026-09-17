Сеть Penza_Free стала доступна в основной части сквера им. Лермонтова

Общество

Сеть Penza_Free стала доступна в основной части сквера им. Лермонтова
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В сквере имени М. Ю. Лермонтова в Пензе усилили покрытие Wi-Fi Penza_Free, сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи в четверг, 17 сентября.

«В дополнение к роутерам, закрепленным на 4 фасадах собора и в парковочной зоне, подрядчик разместил мощный уличный маршрутизатор по диагонали - на пересечении улиц Лермонтова и Советской», - пояснили в ведомстве.

Таким образом, воспользоваться бесплатным интернетом теперь можно в основной части сквера - от фонтана до Советской.

Чтобы подключиться к Penza_Free, нужно выбрать эту сеть на своем устройстве и пройти авторизацию по номеру телефона. Длительность 1 сессии - 30 минут.

Ранее стало известно, что зону покрытия Wi-Fi Penza_Free расширили до верха улицы Московской - Соборной площади и Лермонтовского сквера. А в конце августа она стала доступна на 64 остановках общественного транспорта - в Терновке, Ахунах, Арбекове, Заводском районе, на Стреле, Севере, Шуисте и Западной Поляне.

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