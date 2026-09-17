18 сентября жителей региона снова ждет день без осадков

18 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +3...+8 градусов, до утра будет туманно. Днем ртутные столбики поднимутся до +17...+22.

К ночи на субботу прогнозируется +5...+10, дождь также не предвидится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе температурный режим в Пензенской области приблизится к климатическим нормам сентября.