Алексей Макаров назначен прокурором Сердобского района

Общество

Алексей Макаров назначен прокурором Сердобского района
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Младший советник юстиции Алексей Макаров приказом Генпрокурора России от 15 сентября назначен на должность прокурора Сердобского района Пензенской области.

Алексей Сергеевич Макаров родился в 1994 году. В 2015-м он окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

В сентябре 2016 года Алексея Макарова приняли на службу в прокуратуру Пензенской области.

Он состоял в должностях помощника и старшего помощника прокурора Городищенского района, помощника прокурора Ленинского района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Бессоновского района, начальника отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, старшего помощника прокурора Пензенской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, перечислили в надзорном органе.

Алексей Макаров женат и воспитывает двух сыновей.

Ранее стало известно, что младший советник юстиции Олег Феоктистов назначен прокурором Наровчатского района.

21 сентября прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Сердобском районе.

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