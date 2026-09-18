2 000 жителей Пензенской области стали донорами костного мозга

Общество

2 000 жителей Пензенской области стали донорами костного мозга
Печать
Max

Более 100 пензенцев стали донорами костного мозга в день акции «Код жизни», рассказали в региональном минздраве. 5 из них занесли в федеральный регистр.

Мероприятие прошло в областном клиническом центре крови в четверг, 17 сентября.

Рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга (ФРДКМ) работает в Пензе с 2022 года. На данный момент в список вошли порядка 2 000 жителей региона.

«Ключевым фактором успешности трансплантации гемопоэтических стволовых клеток является HLA-совместимость донора и реципиента. Вероятность выявления подходящего неродственного донора составляет приблизительно 1 на 10 000 человек. Учитывая низкую вероятность случайного совпадения HLA-профилей у неродственных лиц, увеличение численности регистра является критически важным для своевременного оказания медицинской помощи», - пояснила главный внештатный гематолог региона Татьяна Чагорова.

Пензенцы, желающие вступить в ФРДКМ, могут обратиться в рекрутинговый центр на базе областного клинического центра крови в будни с 8:00 до 13:00. Нужный анализ делают и во время выездных донорских сессий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
донор акция врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!