2 000 жителей Пензенской области стали донорами костного мозга

Более 100 пензенцев стали донорами костного мозга в день акции «Код жизни», рассказали в региональном минздраве. 5 из них занесли в федеральный регистр.

Мероприятие прошло в областном клиническом центре крови в четверг, 17 сентября.

Рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга (ФРДКМ) работает в Пензе с 2022 года. На данный момент в список вошли порядка 2 000 жителей региона.

«Ключевым фактором успешности трансплантации гемопоэтических стволовых клеток является HLA-совместимость донора и реципиента. Вероятность выявления подходящего неродственного донора составляет приблизительно 1 на 10 000 человек. Учитывая низкую вероятность случайного совпадения HLA-профилей у неродственных лиц, увеличение численности регистра является критически важным для своевременного оказания медицинской помощи», - пояснила главный внештатный гематолог региона Татьяна Чагорова.

Пензенцы, желающие вступить в ФРДКМ, могут обратиться в рекрутинговый центр на базе областного клинического центра крови в будни с 8:00 до 13:00. Нужный анализ делают и во время выездных донорских сессий.