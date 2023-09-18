На пересечении улиц Московской и Кураева ставят светофор

18.09.2023 | 16:49

В Пензе начали устанавливать светофор на пересечении улиц Московской и Кураева. Городские водители заметили там рабочих в понедельник, 18 сентября.

«Норм, недавно стояла как вкопанная из-за того, что волна пешеходов вообще не собиралась останавливаться», «Иногда он там нужен. Пешеходы идут гуськом друг за другом, и стоишь по несколько минут, ждешь», - одобрили нововведение одни автолюбители. «Теперь стоять будет с двух сторон, ж*** будет, с Володарского и Кирова стоять будет», «И там теперь пробки будут», - осудили его другие.

Водители надеются, что светофор будет с кнопкой либо время, выделенное пешеходам, окажется скромным по сравнению с предназначенным для проезда машин.

В апреле пресс-служба мэрии сообщала, что на улице Кураева в 2023 году планируют установить сразу два светофора: на пересечении с улицей Володарского и на пересечении с Московской (для регулирования движения гуляющих по пешеходному переходу). Тогда же стало известно, что по Кураева на перекрестке с Володарского планируют разрешить ездить по прямой.

Светофоры установят на деньги, сэкономленные при ремонте дорог.