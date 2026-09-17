Зареченцам подсказали, как добиться увеличения рейсов по маршруту № 102

Жители Заречного просят выделить дополнительный автобус на маршрут № 102 (до ПГУ). Что для этого нужно, глава закрытого города Алексей Костин рассказал во время прямого эфира «ВКонтакте» в четверг, 17 сентября.

Сейчас транспорт ходит по рабочим дням с остановки «132-й квартал» - в 6:30.

По словам Алексея Костина, жалобы, что одного автобуса мало, стали поступать практически на следующий день после его запуска. Маршрутом № 102 пользуются не только студенты, но и преподаватели и некоторые зареченцы, которые работают в центре Пензы.

Глава города сообщил: тарифы, стоимость и маршруты общественного транспорта находятся в ведении областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

«Обращения, чтобы сделать обратные рейсы в обед и вечером, я направил в минстрой, но дополнительные обращения от горожан приветствуются. Они (минстрой. - Прим. ред.) работают в режиме, что максимально удовлетворяются социально значимые заявки. А ведь мы не одни, у кого в Пензенской области есть транспортные потребности. Так что вместе мы этот вопрос максимально быстро решим», - подсказал Алексей Костин.