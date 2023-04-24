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Общество

По Кураева откроют прямое движение на пересечении с Володарского

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Пензенским водителям в этом году придется привыкать к новой схеме движения в центре города. По улице Кураева на пересечении с Володарского разрешат ездить по прямой.

Сейчас при движении со стороны перекрестков с Московской и Красной разрешен только поворот направо.

Новшество введут, когда установят обещанный светофор на пересечении с Володарского. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказали в городском управлении ЖКХ.

После того как изменится схема движения, интенсивность транспортного потока на участке возрастет.

Данный факт является одной из причин, по которым запланировано введение светофорного регулирования на переходе через проезжую часть по улице Кураева на пересечении с Московской.

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