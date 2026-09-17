В дни выборов на каждом участке будет дежурить сотрудник МЧС

В дни голосования в Пензенской области на каждом избирательном участке будет дежурить сотрудник МЧС. Все, кого задействуют, прошли дополнительный инструктаж и готовы к оперативному реагированию на любые нештатные ситуации, подчеркнули в ведомстве.

Работники будут контролировать соблюдение требований пожарной безопасности, следить за состоянием эвакуационных путей и выходов.

«Все силы и средства приведены в готовность, организовано взаимодействие с правоохранительными и медицинскими службами. 796 наших сотрудников заступят на дежурство. Приняты все меры, чтобы голосование прошло без происшествий и в комфортной обстановке», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Ранее сообщалось, что в дни выборов намерены задействовать более 3 700 полицейских, свыше 120 росгвардейцев и более 2 000 волонтеров из организаций, связанных с правоохранительной деятельностью.

С 18 по 20 сентября жители региона будут выбирать депутатов Госдумы и губернатора. Также в эти дни пройдут дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу (по одномандатному округу № 19).