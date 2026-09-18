Матерям-героиням хотят выплачивать 1 млн рублей

Общество

Матерям-героиням хотят выплачивать 1 млн рублей
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Россиянкам, которым присвоят звание «Мать-героиня», планируют выплачивать 1 000 000 рублей через Социальный фонд. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2027 года.

Помимо матерей-героинь, выплаты назначат и другим категориям россиян.

Так, награжденным орденом «Родительская слава» полагается 500 000 рублей; медалью ордена «Родительская слава» - 200 000 рублей.

Звание «Мать-героиня» ввели в России в 2022 году. Его присуждают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» могут получить родители или усыновители 7 и более детей.

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