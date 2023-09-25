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Общество

Улицу Куйбышева в Пензе не открыли в обещанный срок

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В понедельник, 25 сентября, улицу Куйбышева не открыли для автомобилистов, как обещали. Работы по перекладке участка теплосети, проводившиеся с лета, пока не окончены.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что возникли проблемы с поставкой асфальта. Убрать заградительные щиты и пустить транспорт планируется 26-го числа.

Отрезок Куйбышева от Лермонтова до Чкалова стал недоступным в середине июля. Сначала оказались перекрыты полосы, по которым водители ехали в сторону улицы Чкалова от Лермонтова. А с 25 июля движение запретили совсем.

Это потребовалось для устранения неоднократных порывов на участке тепловой сети: улицу несколько раз перекапывали за прошлый отопительный сезон.

Первоначально планировалось, что Куйбышева откроют до 15 сентября. Однако 4-го числа в управлении ЖКХ сообщили, что срок сдвинулся до конца месяца. Потом пензенцев приятно удивили, сообщив, что дорога станет проезжей 25 сентября.

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