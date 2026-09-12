Запущена круглосуточная линия психологической помощи школьникам

Для школьников, родителей и педагогов запустили телефонную линию психологической помощи «Школа доверия», сообщили в Министерстве просвещения России.

Специалисты принимают обращения о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

«На линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации. Министерство создает условия для доступности получения психолого-педагогической помощи в разных форматах, в том числе в дистанционном», - отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

На один из поступивших звонков министр ответил лично. На линию обратилась девочка, пожаловавшаяся на буллинг в школе. Кравцов выслушал ее, взял решение проблемы на контроль, а после передал трубку специалисту, который продолжил разговор с ребенком.

Линия работает круглосуточно. Телефон 8-800-707-02-01.

Звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты, прошедшие профильную подготовку. Они работают по утвержденным алгоритмам поддержки.