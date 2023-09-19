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Общество

Улицу Куйбышева в Пензе откроют раньше обещанного срока

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Улицу Куйбышева в Пензе, где ремонтируют теплопровод, откроют чуть раньше, чем говорили в последний раз.

«25 сентября она будет доступна для проезда. К этому времени будет окончено благоустройство участка. На данный момент там уже положен первый слой асфальта», - сообщили порталу PenzaInform.ru в ресурсоснабжающей организации.

В середине июля на Куйбышева закрыли полосы, по которым водители ехали в сторону улицы Чкалова от Лермонтова. А с 25 июля движение на участке запретили совсем.

Как выяснилось, это потребовалось для устранения неоднократных порывов на участке тепловой сети: улицу несколько раз перекапывали за прошлый отопительный сезон.

Из-за того что ограждение ремонтируемого участка заняло целую полосу дороги на улице Лермонтова, движение автомобилей в часы пик там стопорилось. Это вызывало возмущение водителей и пассажиров общественного транспорта. К концу августа на перекрестке работы завершились.

Первоначально планировалось, что улицу Куйбышева откроют до 15 сентября. Однако 4-го числа в управлении ЖКХ сообщили, что график сдвинулся.

«Ремонтные работы на участке дороги от перекрестка ул. Куйбышева с ул. Чкалова и до пересечения с ул. Лермонтова запланировано завершить до конца сентября. Приносим извинения за временные неудобства. Данные работы очень важны для качественного предоставления коммунальных услуг жителям», - поясняли в управлении.

Теперь сроки опять сдвинулись, но на этот раз новость оказалась приятной.

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