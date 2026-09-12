Дно реки Ломовки начали углублять земснарядом

В Нижнеломовском районе начали углублять дно реки Ломовки земснарядом. Ход работ проверила комиссия.

Замечаний по их качеству нет, подрядчик добросовестно подходит к своим обязанностям, сообщили в Минлесхозе Пензенской области.

Подрядной организации рекомендовали убрать собранные деревья и кустарники и отвезти их на полигон.

Расчистка и дноуглубление русла Ломовки стартовали в этом августе. Работы потребовались, поскольку состояние реки ухудшилось: русло сильно заилилось, заросло кустарником, травянистой и водной растительностью, засорилось упавшими деревьями и ветками. Из-за этого на территории 11 населенных пунктов, где живут более 1 640 человек, нередко случались критические затопления.

Расчистку проведут в несколько этапов на участке общей протяженностью 8,3 км, на это выделили свыше 126 миллионов рублей.

На первой стадии (с 2026 по 2028 год) планируется охватить 2 км реки между селами Большие Хутора и Прянзерки - до впадения в Мокшу. За работы заплатят 18 243 983 рубля.

После расчистки и углубления пропускная способность водотока Ломовки должна увеличиться.