Стало известно, какие дорожные объекты ждет ремонт в 2024 году

25.09.2023 | 16:41

В 2024 году в Пензенской области реконструируют 106 автотранспортных объектов. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В список попали 88 улиц в Первомайском, Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы. Здесь общая протяженность ремонтируемых участков составит более 40 км. Также должны завершиться работы на развязке в районе 624-го километра трассы М-5 в Арбекове.

«В Засечном сельсовете выполнят ремонт улицы Мясницкой и дороги общего пользования по улице Прибрежный бульвар. На территории Богословского - отремонтируют автомобильную дорогу местного значения и тротуар на улице Советской», - уточнили в правительстве.

В Заречном отремонтируют участок от проспекта Мира до КПП № 6, улицу Восточную и отрезок проезжей части на проспекте 30-летия Победы. На улице Транспортной проложат сеть наружного освещения.

В Нижнем Ломове запланирована реконструкция моста через реку Ломовку на улице Красноармейской.

«В перечень ремонтируемых объектов вошли автодороги в Сосновоборском, Камешкирском, Городищенском, Пензенском, Башмаковском, Иссинском районах. Кроме того, будет проводиться реконструкция моста в Спасском районе», - добавили в пресс-службе.

Процент дорог в нормативном состоянии в 2024-м должен превысить 85%.