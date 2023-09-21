В зону СВО доставили лекарства, купленные епархией на пожертвования

21.09.2023 | 21:03

В зону спецоперации доставлена очередная партия лекарственных средств от Пензенской епархии. Медикаменты были куплена на пожертвования прихожан храмов Пензы и области.

Гуманитарный груз отправлен для госпиталя, где получают медицинскую помощь пензенские военнослужащие.

Как сообщили в епархии, в посылках находятся разные виды антибиотиков, обезболивающие, противовирусные, препараты для хирургии, шприцы и т. д.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. 21 сентября того же года он подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу намечали призвать порядка 300 тысяч резервистов.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил о выполнении регионом мобилизационного задания на 100%.