Большинство случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявляют в Пензе

С третьей декады августа в Пензенской области активно распространяется энтеровирусная инфекция. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев на заседании в администрации Пензы 23 сентября.

По его словам, каждую неделю регистрируется от 8 до 10 новых случаев.

«В Пензе зафиксировано 88,2% всех выявленных случаев заболевания», - уточнили в мэрии.

94,1% общего числа инфицированных - дети в возрасте до 14 лет.

На том же заседании Михаил Баев предупредил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне в Пензенской области ожидается высокая вероятность активного распространения гриппа и респираторных вирусных инфекций.