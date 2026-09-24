Большинство случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявляют в Пензе

Общество

Большинство случаев энтеровирусной инфекции в регионе выявляют в Пензе
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С третьей декады августа в Пензенской области активно распространяется энтеровирусная инфекция. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев на заседании в администрации Пензы 23 сентября.

По его словам, каждую неделю регистрируется от 8 до 10 новых случаев.

«В Пензе зафиксировано 88,2% всех выявленных случаев заболевания», - уточнили в мэрии.

94,1% общего числа инфицированных - дети в возрасте до 14 лет.

На том же заседании Михаил Баев предупредил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне в Пензенской области ожидается высокая вероятность активного распространения гриппа и респираторных вирусных инфекций.

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