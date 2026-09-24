В Согласии временно отключили водоснабжение

В четверг, 24 сентября, в Пензе отключили воду на нескольких улицах в Согласии. Горводоканал сообщил об этом в 14:36.

Проводятся ремонтные работы на участке сетей в Аптекарском проезде, 9.

Без воды остались:

- 1, 2, 3, 4-й Калужские проезды;

- улица 2-я Светлая;

- улица Касторная;

- улица Марата;

- улица Омская;

- улица Согласие;

- улица Каменская;

- 1, 2, 3-й Каменские проезды;

- улица Поимская;

- 1-й и 2-й Поимские проезды;

- улица Розы Люксембург;

- проезд Розы Люксембург.

Когда вернут ресурс, не уточняется.

UPD: в 16:15 Горводоканал сообщил, что подача воды восстановлена.