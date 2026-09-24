В Согласии временно отключили водоснабжение

В четверг, 24 сентября, в Пензе отключили воду на нескольких улицах в Согласии. Горводоканал сообщил об этом в 14:36.
Проводятся ремонтные работы на участке сетей в Аптекарском проезде, 9.
Без воды остались:
- 1, 2, 3, 4-й Калужские проезды;
- улица 2-я Светлая;
- улица Касторная;
- улица Марата;
- улица Омская;
- улица Согласие;
- улица Каменская;
- 1, 2, 3-й Каменские проезды;
- улица Поимская;
- 1-й и 2-й Поимские проезды;
- улица Розы Люксембург;
- проезд Розы Люксембург.
Когда вернут ресурс, не уточняется.
UPD: в 16:15 Горводоканал сообщил, что подача воды восстановлена.