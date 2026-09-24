В Согласии временно отключили водоснабжение

Общество

В Согласии временно отключили водоснабжение
Печать
Max

В четверг, 24 сентября, в Пензе отключили воду на нескольких улицах в Согласии. Горводоканал сообщил об этом в 14:36.

Проводятся ремонтные работы на участке сетей в Аптекарском проезде, 9.

Без воды остались:

- 1, 2, 3, 4-й Калужские проезды;

- улица 2-я Светлая;

- улица Касторная;

- улица Марата;

- улица Омская;

- улица Согласие;

- улица Каменская;

- 1, 2, 3-й Каменские проезды;

- улица Поимская;

- 1-й и 2-й Поимские проезды;

- улица Розы Люксембург;

- проезд Розы Люксембург.

Когда вернут ресурс, не уточняется.

UPD: в 16:15 Горводоканал сообщил, что подача воды восстановлена.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
хвс отключение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!