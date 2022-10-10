Из Пензенской области отправили первую партию мобилизованных

10.10.2022 | 16:08

В понедельник, 10 октября, первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ.

На плацу местного филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева (артинститута) перед отправкой состоялось построение призывников.

К собравшимся обратился губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня первый состав сформированной на Пензенской земле дивизии уходит к месту исполнения боевых задач. Здесь сейчас стоят лучшие. Это те, кто не схватился за велосипеды и не побежал в сторону границы с Грузией прятаться от мобилизации, те, кто не побоялся и встал в строй. Я хочу сказать, что задача перед вами будет стоять непростая, уже в ближайшее время вы будете выполнять задачи, которые перед вами поставит командование.

Сегодня вы пойдете эшелоном, в эшелон загружены средства индивидуальной защиты на всех, кто уходит, индивидуально вы потом все это получите. Вы видите, как складывается обстановка, она складывается непросто, и последний теракт, который был совершен на Крымском мосту, показывает, что к военному делу надо относиться самым серьезным образом. Поэтому я желаю вам, поскольку вы прошли определенное слаживание, пусть оно было не такое длинное, поставленные задачи выполнить и прежде всего вернуться домой к своим семьям живыми и здоровыми», - произнес он.

В одном строю с пензенцами стояли призывники из Башкортостана и Ульяновской области. Олег Мельниченко передал им напутствие от руководителей субъектов федерации.

Мобилизованным сообщили, кто назначен начальником воинского эшелона и будет разъяснять особенности складывающейся военно-политической обстановки, формировать у личного состава готовность к выполнению боевых задач, выявлять в ходе следования провокаторов, которые негативно относятся к специальной военной операции, призывают к невыполнению приказов командиров, организовывать взаимодействие с представителями органов госвласти и местного самоуправления во время стоянки эшелонов.

Позже для мобилизованных выступили артисты. Затем бойцы погрузились в автобусы.