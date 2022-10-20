Из Пензенской области проводили еще один эшелон мобилизованных

20.10.2022 | 14:41

В четверг, 20 октября, из Пензенской области в Южный военный округ, к месту выполнения боевых задач, отправился еще один состав мобилизованных мужчин.

«Обстановка сейчас такая, что любая поставленная Родиной задача должна расцениваться как боевая. Пожелал ребятам успешного их выполнения и возвращения домой, к родным и близким, живыми и здоровыми», - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Он уточнил, что формой военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, а от регионального правительства выдается дополнительное довольствие: вещмешки с необходимыми в солдатском быту предметами личного пользования.

«Это теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки, перчатки», - перечислил губернатор.

Ожидается, что проводы также будут проходить в ближайшие два дня.

Первая отправка состоялась десять дней назад - 10 октября.