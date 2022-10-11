Из Пензы проводили второй эшелон мобилизованных

Во вторник, 11 октября, из Пензы в Южный военный округ отправился еще один состав сформированной в регионе дивизии.
Перед этим призывники прошли боевое слаживание и подготовку: вспомнили теорию и практику владения оружием, приняли участие в стрельбах, освоили современную военную технику.
На плацу артиллерийского института состоялось построение мобилизованных. Их напутствовал губернатор Олег Мельниченко.
Первый эшелон призывников отправился к местам выполнения боевых задач накануне, 10 октября.
Мобилизованным будут разъяснять особенности складывающейся военно-политической обстановки, формировать у них готовность к выполнению боевых задач. Также планируется выявлять в ходе следования провокаторов, которые негативно относятся к специальной военной операции, призывают к невыполнению приказов командиров.
Частичная мобилизация была объявлена Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.
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