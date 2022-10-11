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Общество

Из Пензы проводили второй эшелон мобилизованных

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Во вторник, 11 октября, из Пензы в Южный военный округ отправился еще один состав сформированной в регионе дивизии.

Перед этим призывники прошли боевое слаживание и подготовку: вспомнили теорию и практику владения оружием, приняли участие в стрельбах, освоили современную военную технику.

На плацу артиллерийского института состоялось построение мобилизованных. Их напутствовал губернатор Олег Мельниченко.

Первый эшелон призывников отправился к местам выполнения боевых задач накануне, 10 октября.

Мобилизованным будут разъяснять особенности складывающейся военно-политической обстановки, формировать у них готовность к выполнению боевых задач. Также планируется выявлять в ходе следования провокаторов, которые негативно относятся к специальной военной операции, призывают к невыполнению приказов командиров.

Частичная мобилизация была объявлена Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

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