В выходные в Пензенской области будет прохладно

Общество

В выходные в Пензенской области будет прохладно
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В последние дни лета Пензенская область будет находиться под влиянием антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 28 августа.

«С акватории Северного Ледовитого океана в край будет поступать сухой и прохладный воздух», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Температурный режим существенно понизится, ночью местами до заморозков.

При этом в дневное время в субботу и воскресенье на улице будет от +15 до +21 градуса.

«Осадков не ожидается», - добавила Оксана Горбунова.

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