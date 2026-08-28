В выходные в Пензенской области будет прохладно

В последние дни лета Пензенская область будет находиться под влиянием антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 28 августа.

«С акватории Северного Ледовитого океана в край будет поступать сухой и прохладный воздух», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Температурный режим существенно понизится, ночью местами до заморозков.

При этом в дневное время в субботу и воскресенье на улице будет от +15 до +21 градуса.

«Осадков не ожидается», - добавила Оксана Горбунова.