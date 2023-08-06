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Экономика

Для восстановления Никольска потребуется почти 42 млн рублей

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Для восстановительных работ в Никольске, пострадавшем из-за урагана 29 июля, из резервного фонда Пензенской области направят 41 млн 939 тыс. рублей.

Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства, больше всего денег потребуется для ремонта учреждений образования - 18 млн 270 тыс. рублей. На эти средства восстановят в том числе Никольский технологический колледж имени А. Д. Оболенского.

14 млн 941 тыс. рублей заложили на ремонт крыш многоквартирных домов: № 35 и 43 на улице Белинского, № 168а - на Толстого, № 147 - на Калинина, № 13 - на 8 Марта и № 1 на Школьной.

6 млн. 485 тыс. рублей направят на ремонт учреждений культуры, а 2 млн 242 тыс. - на восстановление муниципальных учреждений соцобслуживания населения.

Ураган на Никольск обрушился вечером 29 июля. У горожан пропало электричество, газ, со зданий сорвало крыши, некоторые элементы обрушились. От стихийного бедствия серьезно пострадал лес, нанесен серьезный ущерб социальной инфраструктуре.

В городе до сих пор идут аварийно-восстановительные работы. На помощь никольчанам пришли коммунальщики Пензы, Кузнецка, Городищенского района.

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Источник — фото nikolsk.pnzreg.ru
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