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Общество

В Пензе нет средств на школу и поликлинику в Дальнем Арбекове

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В районе улицы 65-летия в Дальнем Арбекове необходимы школа и детская поликлиника. Так считают горожане, оставившие свои комментарии на странице губернатора во «ВКонтакте».

В администрации Пензы по поводу образовательного учреждения сообщили, что сейчас ведется работа по определению источников финансирования для строительства, в том числе с привлечением средств по федеральным программам.

«После этого будет разработана проектная документация и установлены сроки строительства школы. В данный момент определить сроки невозможно», - говорится в ответе мэрии.

Что касается медицинского учреждения в Дальнем Арбекове, то на этот счет в региональном правительстве сделали следующее заявление:

«В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении инвестора с целью строительства поликлинического комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику».

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