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Общество

Со здания на улице Кирова, 49, так и не убрали ярко-красную вывеску

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По состоянию на среду, 23 августа, на улице Кирова, 49, так и не устранили нарушение, изменившее архитектурный облик объекта культурного наследия регионального значения.

Речь идет о ярко-красной вывеске в верхней части фасадной стороны здания, установленной вопреки требованиям законодательства.

25 июля на объекте побывал министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин, заявивший, что правообладателю было направлено предостережение в отношении рекламной конструкции. Однако с тех пор ситуация так и не изменилась, буквы остались на прежнем месте.

Тогда же чиновник отметил: владельцы подобных зданий нередко пренебрегают нормами закона.

«По мнению большинства собственников, они вправе распоряжаться данными объектами по своему усмотрению. Но это не так. Статус объекта культурного наследия является ограничением и обременением, это нужно учитывать», - напомнил Александр Понякин.

Повлиять на облик бывшего дома купчихи Солнышкиной пытались и раньше: в 2021 году пензенцы заметили, что здание как будто начало расти ввысь. Постройка едва не обрела еще один этаж, третий, однако работы были остановлены.

В апреле того же года во время ДТП на улице Кирова повредили ограждение памятника архитектуры. На перекрестке с Максима Горького столкнулись три авто: Skoda Octavia, «Лада-Веста» и Mercedes. Последний после удара вынесло на тротуар, где машина покорежила забор.

В 2023-м предприниматель установил в непосредственной близости от особняка черно-серый киоск, который сразу же привлек внимание горожан и вызвал их недовольство. Вскоре конструкцию убрали, но недалеко: до сих пор она стоит напротив здания бывшего кинотеатра «Октябрь».

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