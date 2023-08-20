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Общество

Умная спортивная площадка в Заре может скрыться под слоем глины

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Тем, кто пожелает заняться спортом на умной площадке в Заре, лучше принести с собой сменную обувь.

Такой совет дал местный житель, реагируя на комментарий пользовательницы Ларисы на странице главы Пензы Александра Басенко во «ВКонтакте».

«А как бы ускорить строительство дорог из частного сектора Зари до этой самой инновационной спортплощадки? Уж очень бы не хотелось затоптать ее черноземом и глиной», - написала женщина.

Представитель администрации отметил, что строительство идет по плану: «В настоящее время уложено щебеночное покрытие».

Однако Лариса возразила: речь не о дорожке от остановки, а об улицах Зари, которые окружают эту спортивную площадку.

«А там никакой щебенки нет, только чернозем и глина, к сожалению», - посетовала она.

Пояснений от администрации не последовало. Ларисе ответил другой подписчик.

«Сменную обувь можно носить. Никакого труда не составит», - предложил мужчина.

К строительству умной спортивной площадки в микрорайоне приступили в июне. Ее оснастят современным инвентарем, доступом в интернет. На снарядах разместят QR-коды. Посетители смогут сканировать их и узнавать, как правильно выполнять упражнения.

«План проекта также включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игр в баскетбол и волейбол, уличные тренажеры», - рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.

Предполагалось, что работы завершат к концу июля.

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Источник — фото - кадр с видео vk.com/id705094680
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