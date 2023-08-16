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Общество

Храм в Заречном не получится сдать к Дню города

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Сдачу храма Серафима Саровского в Заречном перенесли на октябрь. Первоначально торжественное открытие планировалось к Дню города, который будут праздновать 2 сентября.

Сейчас на объекте идут отделочные работы, специалисты штукатурят купольную часть. 20 августа ожидается прибытие иконостаса.

«Элементы конструкции и 22 иконы изготовили в иконописной мастерской Николая Мамонова в Сергиевом посаде. Средства на оплату иконостаса перечислили меценаты и собрали зареченцы через жертвенные кружки», - пишет портал «Заречье сегодня».

Кроме того, прихожане отдали новому храму несколько старинных икон, а образ Иннокентия Пензенского преподнес в дар патриарх Кирилл во время своего визита в Пензенскую область.

Также специалисты начали благоустраивать территорию у храма. Пока сделают подсыпку подходов к культовому учреждению. В планах разбить рядом прогулочные дорожки, цветники, посадить кустарник.

Известно, что деньги на строительство храма Серафима Саровского горожане жертвовали начиная с 2010 года. Было собрано около 20 млн рублей.

На данный момент храм самый большой в городе. Его возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го, а первое богослужение состоялось 4 августа. Будущую отделку прихожанам предлагали увидеть через VR-очки.

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