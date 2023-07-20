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Общество

Иммунолог описал симптомы боррелиоза после укуса клеща

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Боррелиоз (его еще называют болезнью Лайма) – инфекция, передаваемая клещами вида spirochete Borrelia. Чаще всего они присасываются в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складок, на детях - к волосистой части головы.

В Пензенской области за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 27 случаев боррелиоза. Причем в январе-мае диагноз «болезнь Лайма» был поставлен 16 раз, а в июне - 11. По результатам лабораторных исследований примерно каждый пятый клещ является носителем боррелий.

Диагностировать боррелиоз в хронической форме очень сложно. Поэтому тем, кто подвергся укусу клеща, следует внимательно следить, не появятся ли первые симптомы заболевания. Их перечислил интернет-агентству «Ридус» иммунолог Николай Крючков.

«Очень много случаев уходят в подострый и хронический боррелиоз. Кстати, хронический боррелиоз часто напоминает другие хронические заболевания. Например, аутоиммунные, поражения черепно-мозговых нервов или оболочек головного мозга, менингоэнцефалит. В хронической форме диагностировать болезнь Лайма - это очень нетривиальная задача. Должно очень повезти с врачом, который не ограничится лечением симптомов», - предупредил врач.

Он напомнил, что укусившего клеща следует отнести в лабораторию на анализ. Если такой возможности нет, следует внимательно наблюдать за реакциями организма.

Первые симптомы боррелиоза могут проявиться спустя две недели, в редких случаях - в течение месяца. Одним из характерных симптомов является кольцевидная эритема в месте укуса.

«Однако болезнь может протекать без поражения кожи, а сразу поражать сердце, суставы и нервную систему. В раннем остром периоде характерным признаком заражения является высокая температура, повышенная утомляемость и боли в мышцах, костях и суставах», - отметил Николай Крючков.

Дальше развивается подострая форма с поражением нервной системы, сердца и крупных суставов - коленных, плечевых, локтевых и голеностопных.

Иммунолог предупредил: крайне важно не пропустить эти симптомы и обратиться к врачу. Он выберет план лечения в зависимости от клинических проявлений болезни, а также отправит на анализ. Сделать его необходимо как можно быстрее. При своевременной диагностике лечение болезни Лайма потребует от двух недель до месяца.

«Боррелиоз лечится не какими-то уникальными препаратами, а вполне доступными, не особо дорогими антибиотиками. Курс лечения длительный даже на ранней стадии, но он позволяет избежать хронизации заболевания. Болезнь Лайма излечивается полностью, если не упустить момент», — подчеркнул иммунолог.

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