В Пензе общедоступная сеть Wi-Fi действует на 64 остановках

В Пензе расширили зону покрытия сети Wi-Fi Penza_Free. Теперь она действует еще на 64 остановках общественного транспорта - в Терновке, Ахунах, Арбекове, Заводском районе, на Стреле, Севере, Шуисте и Западной Поляне.

Длительность 1 рабочей сессии - 30 минут. При необходимости достаточно переподключиться без повторной авторизации, пояснили в региональном минцифры.

Изначально выйти в сеть Penza_Free можно было только в центре Пензы. В январе она была доступна на всех остановках на улице Кирова: от площади Ленина до памятника Первопоселенцу. В феврале установили роутер на остановке «Центральный рынок».

О планах расширить зону покрытия стало известно в марте, когда выяснилось, что пензенцы чаще всего подключаются к бесплатному Wi-Fi на остановках.

Самыми востребованными оказались «Площадь Ленина» (Кирова, 63, 70 000 подключений с начала года) и «Библиотека им. Лермонтова» (со стороны памятника Первопоселенцу, более 61 000 подключений).

Чтобы подключиться к общественной сети Penza_Free, нужно выбрать ее на своем электронном устройстве и авторизоваться с помощью бесплатного звонка или СМС-сообщения.