В России ожидают волну мошенничеств с цифровыми рублями

В России с 1 сентября все системно значимые банки предоставят гражданам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить с ними операции, сообщили в Центробанке РФ.

Доступ к новой валюте предоставят через мобильные приложения и каналы дистанционного банковского обслуживания. Для граждан операции будут бесплатными. Однако установлен лимит на пополнение счета в цифровых рублях со своего безналичного счета - не более 300 000 рублей в месяц, пояснила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

В России ожидают волну мошеннических атак, связанных с внедрением новой национальной валюты.

«Уверен, что преступники постараются использовать инфоповод о старте обращения цифрового рубля, чтобы одурачить как можно больше россиян. Многие уже стали жертвами, поверив в сказки про «инвестиции в цифровой рубль», «проверку кошелька», «конвертацию по специальному обменному курсу» и так далее», - написал депутат и член комитета Госдумы РФ по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в своем канале в МАХ.

Он напомнил россиянам, что сотрудники Центробанка РФ никогда не звонят и не пишут гражданам, не присылают сообщения о необходимости оплатить штраф в цифровых рублях. Также не стоит верить «службам поддержки маркетплейсов», которые просят продиктовать код из СМС под предлогом возврата товара, по ошибке оплаченного цифровыми рублями, или людям, предлагающим обменять «старые» рубли на «новые».