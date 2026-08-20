В Пензе отработали падение БПЛА на территорию школы

В среду, 19 августа, в пензенской школе № 79 сотрудники силовых ведомств отработали действия при возникновении террористических угроз.

В учениях приняли участие представители УМВД и ГУ МЧС России по Пензенской области и экипажи Росгвардии.

Практический сценарий состоял из 3 элементов: захвата заложников, нападения на школу с использованием горючих жидкостей и падения беспилотного летательного аппарата.

Участники отработали передачу информации об угрозе, оцепление территории, обеспечение безопасности людей в здании и реагирование на чрезвычайные ситуации.

«Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, взаимодействие между подразделениями организовано на должном уровне», - отметили в пресс-службе Росгвардии.