На дорогах Пензы и области поставили 15 новых камер

На дорогах Пензы и области установили 15 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в местах с наибольшим количеством нарушений и аварий.

В Пензе камеры появились на перекрестках улиц Кирова и Бакунина, Перспективной и Рябова, Измайлова и Стрельбищенской, а также на улице Бийской.

В Засечном их разместили на пересечениях улиц Светлой и Алой, Олимпийской и Алой.

В Бессоновке - на улице Центральной.

Также камеры установили на дорогах регионального значения Пенза - Лунино, Пенза - Шемышейка - Лопатино, Кузнецк - Марьевка - Индерка, Городище - Никольск - Ночка, Р-208 (Тамбов - Пенза) - Беково и др.

«Камеры фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, несоблюдение требований дорожной разметки и знаков, езду без включенного света, непристегнутые ремни безопасности, использование мобильного устройства во время движения без соответствующей гарнитуры, игнорирование пешеходов на переходе», - сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Ранее стало известно, что Пензенская область, по данным за первое полугодие 2026-го, вошла в число 15 регионов с высокой аварийностью на дорогах.