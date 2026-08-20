В районе автовокзала и на Пензе-I отключили водоснабжение

Общество

В районе автовокзала и на Пензе-I отключили водоснабжение
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В четверг, 20 августа, в Пензе временно отключили воду в нескольких домах в районе автовокзала, а также на железнодорожном вокзале. Горводоканал сообщил об этом в 11:37.

Ограничение введено из-за работ на участке водовода, расположенном на ул. Ухтомского, 2Б.

В зону отключения попали:

- ул. Ухтомского, 1, 1а, 3, 3а, 3Б, 4а, 5, 16, 16а;

- ул. Луначарского, 1 (автовокзал), 4, 4а, 8, 8а, 10;

- Привокзальная площадь станции Пенза-I (вокзал).

Водоснабжение восстановят после окончания работ. Время не указывается.

UPD: в 12:50 ресурсники сообщили о восстановлении подачи воды.

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