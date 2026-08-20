21 августа в Пензенской области потеплеет

В пятницу, 21 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу в прогнозе +10...+15 градусов, в отдельных районах - непродолжительный дождь, вероятна гроза.

Днем уличные термометры покажут +23...+28.

В ночь на 22 августа синоптики обещают +11...+16 градусов. Ожидается кратковременный дождь, сохранится вероятность грозы.

В народном календаре 21 августа - Мирон Ветрогон. Примета гласит: если в этот день дуют спокойные ветры, осень будет солнечной; если случается буря - сентябрь окажется ненастным.