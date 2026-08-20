Матерей с детьми до 3 лет избавят от испытательного срока

Общество

Матерей с детьми до 3 лет избавят от испытательного срока
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С 1 сентября изменится порядок трудоустройства матерей с детьми младше 3 лет. Работодатели не смогут устанавливать им испытательный срок.

Новая норма распространяется не только на биологических матерей, но и на отцов-одиночек, опекунов и попечителей.

Сейчас запрет сохраняет силу, только если ребенку не исполнилось 1,5 года. Корректировка повышает установленный порог.

Если в трудовом договоре все же появится условие о пробном сроке, оно будет считаться недействительным, пояснили в Управлении Генпрокуратуры по ПФО.

Таким образом, уволить родителя или опекуна на том основании, что он не прошел испытание, работодатель не сможет.

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