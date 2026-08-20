Загрязнение Суры в Засечном: возбуждено уголовное дело

Жители Засечного записали видеообращение, в котором рассказали о серьезной экологической проблеме. По их словам, канализационные стоки от многоэтажек через трубу для ливневных вод попадают в Суру. Кроме того, они затапливают улицы и участки.

Видеообращение опубликовали в Сети. Оно в том числе было адресовано председателю СКР Александру Бастрыкину.

Из-за текущей канализации по селу распространяется сильный неприятный запах. Жители вынуждены держать окна закрытыми, отказаться от прогулок, здоровье некоторых ухудшилось.

Сельчане утверждают, что у них имеются результаты лабораторных исследований, которые показали, что в воду и почву попадают вещества, в том числе марганец, ртуть, медь, цинк, допустимые концентрации которых превышены.

«Уже несколько лет мы пишем заявления, обращения, жалобы, ходим на личные приемы к главе администрации Пензенского района, председателю правительства Пензенской области, направляем коллективные обращения в различные надзорные органы, но должных результатов это не приносит», - заявили жители Засечного.

Им обещали закупить насосное оборудование, подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию насосной станции, принимали временные меры, но проблема до сих пор остается нерешенной.

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение сельчан.

«В СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело», - сообщили в СКР.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Ивану Свечникову представить доклад о ходе и результатах расследования, а также проводимой работе по защите прав сельчан.