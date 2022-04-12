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Общество

Олимпийскую аллею обработают от клещей к концу весны

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С 18 апреля принимать клещей на исследования будут в двух пунктах: традиционный - на улице Маршала Крылова, еще один - в 4-м проезде Терновского, 3. Одного паразита уже привезли для того, чтобы определить, заразен он или нет. Членистоногие просыпаются и начинают доставлять неприятности людям.

«В Бессоновском районе пострадал 10-летний ребенок. Из-за того что в начале апреля были еще достаточно холодные дни, скорее всего, клеща с улицы принесло домашнее животное», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Выбираясь на природу, необходимо помнить о мерах безопасности. Паразиты прячутся в опавшей листве, поджидая свою жертву.

В начале сезона активности клещей, как правило, на территориях, таких как Олимпийская аллея, проводят акарицидную обработку. В 2022-м на мероприятия выделено 1 501 000 рублей. Планируют завершить работы к 20 мая.

В 2021-м с жалобами на укусы паразитов в медицинские организации обратились более 3 000 пензенцев. Было выявлено 65 случаев клещевого боррелиоза - опасного заболевания, поражающего нервную и сердечно-сосудистую системы. Один из явных признаков инфицирования - эритема (ярко-красное кольцо около места присасывания). Людям, которые стали жертвами клещей, советуют следующее.

«Нужно аккуратно выкрутить его против часовой стрелки и поместить в баночку с влажной средой, то есть элементарно кусочек ткани или ваты намочить. После этого - в течение суток доставить в лабораторию», - пояснила Вера Быкова.

Раздавленного кровопийцу на исследование возить нет смысла - нужна только живая особь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

До конца мая они всех сгрызут...

Гость||

Они тоже кушать хотят. Ням ням:)

Имя: Гость
Комментарий:

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