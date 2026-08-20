Обходчики расскажут пензенцам о предстоящих выборах

Общество

Обходчики расскажут пензенцам о предстоящих выборах
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В Пензенской области стартовало адресное информирование избирателей. Члены участковых комиссий проведут поквартирные и подомовые обходы и дадут жителям необходимые пояснения по предстоящим выборам.

В частности, они сообщат дату, время и место голосования, раскроют его порядок, ответят на вопросы о кандидатах.

Кроме того, в полномочия информаторов входит прием заявлений о голосовании дома, если посетить участок по объективным причинам невозможно.

У каждого обходчика есть бейдж с указанием его фамилии, имени и отчества и печатью УИК, сумка-шопер с логотипом избирательной кампании.

«Он не попросит у вас личные данные, деньги или документы. Если сомневаетесь, смело просите показать удостоверение или паспорт», - посоветовали в Пензенском избиркоме.

Никакой агитации информаторы не проводят. Если после встречи еще останутся вопросы, с ними обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию.

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