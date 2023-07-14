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Общество

Отправить обращение в «ТНС энерго Пенза» можно не выходя из дома

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Все актуальные вопросы, касающиеся энергоснабжения, можно решить без посещения офиса компании.

Для комфортной и быстрой консультации на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» размещена форма обратной связи.

С ее помощью можно задать вопрос по оплате и передаче показаний, установке/замене прибора учета, заключению договоров, расчетам за электроэнергию, работе интернет-сервисов, бонусным программам и акциям, а также дополнить обращение и получить уведомление об этапах работы над заявкой.

Для отправки обращения необходимо зайти в раздел «Помощь» - «Написать обращение как частный клиент». В появившемся окне следует указать номер лицевого счета (для клиентов компании), контактные данные и, выбрав тему, задать интересующий вопрос. При необходимости к заявке можно прикрепить электронные копии документов.

После отправки обращение поступит на рассмотрение специалисту. Информация о результатах придет на указанный в заявке адрес электронной почты.

Владельцы личного кабинета и мобильного приложения для получения консультаций и иных услуг могут использовать вкладку «Обращения».

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